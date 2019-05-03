علا الفارس في زيارة للمسجد الأقصى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سافرت الإعلامية الأردنية علا الفارس إلى القدس، وقامت بعمل زيارة للمسجد الأقصى وقبة الصخرة.

الإعلامية الأردنية شاركت جمهورها بصورة لها من أمام مسجد قبة الصخرة، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، وعلقت عليها بقولها: “يا قُدس.. يا زهرة المدائن #قبة_الصخرة”.

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علا نشرت أيضا مجموعة صور من داخل المسجد الأقصى، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “أشارككم بعض الصور التي التقطتها اليوم داخل المسجد الأقصى .. أحد أكبر مساجد العالم ومن أكثرها قدسيةً للمسلمين، وأول القبلتين في الإسلام”.

وكانت الإعلامية الأردنية علا الفارس قد أعلنت مؤخرا انتهاء تعاقدها رسميا مع شبكة قنوات MBC هذا العام 2019.

الإعلامية الأردنية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: ” الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. اخبركم ان علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليا عام ٢٠١٩.. علما انني تقدمت باستقالتي بداية ٢٠١٧ للانتقال الى مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقا”.