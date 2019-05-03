سارة نخلة تهنئ والدتها بعيد ميلادها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، على تهنئة والدتها بعيد ميلادها وتوجيه رسالة خاصة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

وقالت سارة في رسالتها: «اليوم عيد ميلاد أطيب قلب و أجمل أم وأكتر إنسانة بتهزأني و بتزعقلي و بتحبني و بتدعيلي في نفس ذات اللحظة».

وأضافت: «أنا ماشية بدعاها ورضاها وبركتها و هدومها وشنطها، أنا من دونك صفر على الشمال، إنتي الخير و البركة و انتي سبب رزقي ووجودي و كياني، الله ياخد من عمري و يطول عمرك يا ست الكل صبوحتي».

Advertisements

وكانت سارة نخلة، قد كشفت مؤخرًا أنها التقت مع والدتها وأشقائها بعد غياب خمس سنوات بسبب تواجدهم في هولندا.

يُذكر أن الفنان أحمد عبدالله محمود، انفصل عن زوجته الفنانة سارة نخلة ملكة جمال سوريا السابقة، بعد زواج استمر 3 سنوات، وأعلنت سارة الخبر بنفسها عبر حسابها بموقع فيس بوك في وقت سابق، وقامت بتغيير حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى عزباء، كما كشفت مؤخرًا أنها تعرضت للضرب من قبل زوجها ورفعت دعوى ضده ولكن تم تبرأته منها.