الفنانة الكويتية شهد الياسين تحتفل بزفافها سرا.. وهيفاء تعلن الخبر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الفنانة الكويتية شهد الياسين الجميع بالاحتفال بزفافها سرا بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

الفنانة هيفاء حسين أعلنت هذا الخبر السعيد، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نشرت صورة لشهد بفستان الزفاف، وأرفقتها بتهنئة خاصة لها.

هيفاء كتبت في تهنئتها لشهد: “الغالية شهد مبروووك عقد قرانج احلى خبر والله حبيبتي منه المال ومنج العيال ويارب يسعدج ويهنيج ويرزقج الذرية الصالحة”.

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شهد ردت على تهنئة هيفاء، بقولها: ” الله يبارك فيج ياعمري”، وبذلك تكون الفنانة الكويتية قد كدت بنفسها صحة خبر زواجها، دون الكشف عن هوية العريس.

وكانت شهد الياسين قد كشفت في تصريحات صحفية سابقة عن مواصفات فتى أحلامها، بقولها: «الأخلاق أولا، ثم الثقافة والأدب والفكر»، وعن أهمية أن يكون ثريا، أكدت: «المال ليس شرطا، فقد تقدم لي قبل فترة شخص لا يملك من المال إلا القليل ووافقت ، لكن لم يكتب الله النصيب».

وشهد الياسين ممثلة كويتية من أصول عراقية من مواليد 28 أغسطس عام 1983، وقد بدأت حياتها الفنية آواخر التسعينات من القرن العشرين وكان ذلك من خلال دورها في المسلسل الاجتماعي حكايات كويتية.