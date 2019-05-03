محمد رمضان يسخر من انتقاد ظهوره عاريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد رمضان للكثير من الانتقادات من الجمهور وزملائه بالوسط الفني، بسبب ظهوره بصدر عاري في حفله الغنائي الأول، والذي أحياه يوم الجمعة 29 مارس.

الفنان المصري سخر من هذه الانتقادات، بأن قام بنشر صورة له وهو عاري الصدر، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، وأرفقها بتعليق ساخر، بقوله: “عندي فيلم قريب ان شاء الله هطلع لابس هدومي فيه .. ثقة في الله نجاح”.

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وكان عدد من الفنانين قد وجهوا انتقادات لرمضان بسبب إطلالته في حفله، ومن بينهم الفنان إيهاب توفيق، والذي طالب بوجود رقابة صارمة على الحفلات، والفنان محمد صبحي الذي قال أن رمضان يحاول التشبه بالنجوم الأميركيين.

كما هاجمه الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، حيث قال إن عضلات محمد رمضان التي يستعرضها في الأغينات أو حتى في حفله عندما ظهر عاريًا دون ارتداء قميص، لن تنفعه في الغناء.

ولم يقتصر الأمر على الانتقادات، حيث تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، وشكوتين لنقابتي المهن التمثيلية والموسيقيين ضد الفنان محمد رمضان لظهوره عاريًا في حفل غنائي، كما طالب البعض بتدخل النقابة لوقفه عن الغناء مرة ثانية.