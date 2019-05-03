أيمن بهجت قمر يسخر من الإعلامي محمد ناصر بسبب «بشرة خير».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، من تصريحات الإعلامي الإخواني محمد ناصر، حول أن مؤلف أغنية «بشرة خير»، كتب كلماتها تحت إشراف روسيا.

أيمن بهجت قمر، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «فعلا كان الظابط الروسي واقف تحت المكتب عندي مستني اخلص الكلمات كنا حتى في ٩٤ ميدان موسكو».

وأضاف: «والله حزين على إن شاعر زميل يوصل بيه الحال لكده.. إخس بجد.. تشويه الناس بقى عادي لا ذمة ولا ضمير ولا دين.. ربنا يعينك على اللي انت فيه».

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وكان محمد نصر، قد قال خلال حلقة برنامجه، إنه علم من مصدر موثوق منه أن اغنية “بشرة خير” تم كتابتها تحت إشراف فريق روسي ن داخل قصر الاتحادية.

أغنية «بشرة خير»، غناها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وهي من تلحين عمرو مصطفى، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتم تقديمها في عام 2014، للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

من ناحية أخرى، كان فيلم «البدلة»، أخر أعمال أيمن بهجت قمر، فالفيلم من تأليفه ومن إخراج محمد العدل، وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وقد تصدر الفيلم إيرادات موسم عيد الاضحى متفوقا على كل من “الديزل” لمحمد رمضان، و”الكويسين” لأحمد فهمي، و”تراب الماس” لآسر ياسين”، و”بني آدم” ليوسف الشريف.