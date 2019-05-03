عمرو دياب يشعل ليل جامعة الأهرام الكندية بحضور عدد كبير من جمهوره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات عيد الربيع، في جامعة الأهرام الكندية وسط حضور الآلاف من الطلاب، بمقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر.

وشهدت الشوارع المحيطة بالجامعة إجراءات أمنية مشددة وسبق صعود الفنان عمرو دياب على خشبة المسرح برومو لأبرز كليبات أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بعدها افتتح الهضبة حفله بأغنية «الليلة» وسط استقبال حافل وهتافات الحب والإعجاب.

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عمرو دياب، قدم خلال الحفل، عدد من أشهر أغانية ومنها: ” قمرين” و”وياك” و”يتعلموا” و”العالم الله” و”لو عشقاني” و”نور العين” و”ليلى نهاري” و”راجعين”، بالإضافة إلى مقطعين لأول مرة لأغنيتين “إحنا بتوع اللي معانا” و”قال فاكرينك”، وغيرها ممن طالب بها الجمهور علي مدي قرابة الساعة ونصف الساعة.

وكان عمرو دياب، قد أحيا عدد من الحفلات الغنائية خلال الأيام الماضية ومنها حفل الجامعة البريطانية بالشروق، وحفل غنائي كبير في الجونة، حضره حشد هائل من جمهوره وعدد من الفنانين منهم رانيا يوسف، وغادة عادل، وحضر عمرو دياب للجونة برفقة دينا الشربيني، والتي تفاعلت مع أغانيه بالرقص والغناء معه طوال الحفل.

وكان وجود دينا الشربيني برفقة الهضبة للرد على أنباء الخلافات التي نشبت بينهما وأنهما انفصلا بسبب إعلان مشترك يؤديه النجمان معًا من أجل شهر رمضان.