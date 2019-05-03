يوسف الشريف وزوجته وأبناءه في اسبانيا لمساندة محمد صلاح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

اصطحب الفنان المصري يوسف الشريف زوجته الكاتبة إنجي علاء وأبنائهما الثلاثة “جنى وعبدالرحمن وعبدالله”، لمشاهدة مباراة برشلونة مع نادي ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الفنان المصري نشر صورة تجمعه بزوجته من الاستاد، ظهرت فيها زوجته حاملة شارة تشجيع نادي “ليفربول”، الذي يلعب به النجم المصري محمد صلاح.

إنجي نشرت صورة تجمعها بيوسف وأبنائهم بعد مشاهدة المباراة، لكنها حرصت على إخفاء وجوههم، بـ “إيموشن” لقلوب.

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زوجة الشريف كشفت عن الانتماء الكروي لكل منهم، حيث كتبت: “انا وعبد الرحمن مدريديين.. هلا مدريد.. يوسف وعبد الله برشلونيين.. جنى ساعات وساعات.. وكلنا مو صلاح”.

وعن أسباب إخفائها لوجوه أبنائها، قالت: “القلوب لان الولاد مش حابين وشوشهم تبان انما عايزني انزل الصورة”.

وكان الفنان المصري يوسف الشريف قد تعرف على إنجي علاء أثناء إجرائها حوار معه، ووقع في حبها، وتزوجها، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم: “عبدالله، وعبدالرحمن، وجنا».

إنجي علاء عملت مع زوجها كستايلست في عدد من الأعمال ومنها : «الصياد ولعبة إبليس»، وكان آخر رواياتها المطبوعة «الأشقر مروان» التي حققت نجاحا كبيرا.