إعلامية شهيرة تساعده للإيقاع بالنجوم.. تفاصيل مقلب هاني رمزي الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قارب الفنان المصري هاني رمزي، على الانتهاء من تصوير برنامج «هاني في الألغام»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

ويستعين، هاني رمزي، خلال البرنامج بالإعلامية بوسي شلبي، للإيقاع بضيوف برنامجه، ونُشر صور لبعض ضيوف البرنامج ومن بينهم أحمد شيبة، ومحمد رجب، ومي سليم، ووفاء عامر، وناهد السباعي، ومجدي شطة، وإدوارد، ومحمد لطفي، وروجينا، ويسرا اللوزي، وعصام الحضري، ونجلاء بدر، وآيتن عامر، وانتصار، ومحمد رياض، وسوزان نجم الدين.

وفكرة البرنامج تدور حول دعوة الضيوف لافتتاح منطقة أثرية في الواحات، في إطار أعمال تنشيط السياحة في مصر، وقبل أن يتوجه الضيف إلى المنطقة الأثرية، يلتقي ببوسي شلبي​، لتجري معه حوارًا سريعًا في خيمة، وذلك قبل أن تصطحبه في سيارة إلى المنطقة المراد افتتاحها، وفجأة ينفد البنزين من السيارة في الصحراء، ليرتجل سائقها منها، وينفجر فيه «لغم»، وسط حالة من الرعب.

ويعود هاني رمزي، بالبرنامج بعد غياب العام الماضي، وذلك بسبب تسريب فكرة برنامجه وهو الأمر الذي دعاه إلى الاعتذار لجمهوره عن تقديم البرنامج.