خالد الصاوي يكشف معاناته من هذا المرض لسنوات.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
من خلال صورة جديدة وتعليق، كشف الفنان المصري خالد الصاوي عن سر جديد يتعلق بحياته الشخصية من خلال حسابه على موقع «أنستجرام».
خالد الصاوي ظهر في الصورة برفقة زوجته مي كريم، وكلابه الصغيرة التي يربيها بمنزله، وكشف من خلال تعليق له عن معاناته منذ سنوات مع مرض الوسواس القهري.
الفنان المصري قال إن الوسواس هو الذي يجعله من حين إلى آخر يتأكد أن المفاتيح في جيبه ولأكثر من 3 مرات، ويتساءل هل أدى المشهد بشكل جيد أم يطلب من المخرج إعادته.
خالد هنأ جمهوره أيضا بشهر رمضان الكريم، واستقبل التهاني من قبل عدد كبير من جمهوره.
الفنان المصري كان آخر أعماله في السينما فيلم «الضيف»، والذي سبب جدلا واسعا، وناقش من خلال الكاتب إبراهيم عيسى قضية الحجاب، والفيلم شارك ببطولته أحمد مالك، وشيرين رضا.
خالد الصاوي ينتظر عرض فيلمه القادم «كل سنة وأنت طيب»، والذي يشارك بطولته مع الفنان تامر حسني والفنانة زينة، ويقدم شخصية جديدة عليه كليا، واختار لها لوك جديد.
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