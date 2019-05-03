إيناس عزالدين تتعرض لحادث اعتداء عتداء في الغردقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية إيناس عزالدين، نجمة برنامج Arab Idol، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان الغردقة للجمال والموضة.

الفنانة المصرية كشفت تفاصيل ما حدث، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث كتبت: ” تصريح رسمي: تم التعدي عليا بالضرب من المدعو أحمد العباسي التابع لوكالة شاهد وزوجته وقت محاولتي لفض نزاع قائم بينه وبين رئيسة مهرجان الغردقة للجمال والموضة بشكل ودي”.

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وأضافت: “وذلك أثناء محاولتي منعهم من ضربها بسبب خلافات خاصة بالمهرجان ليس لي أي شأن فيها سوى انني ضيفة شرف في المهرجان وأحاول تهدئة الأمور بينهم، وتم اتخاذ اللازم ورفع مذكرة قانونية وسوف يتم التوجه يوم الخميس لنقابة الصحفيين لتكملة اتخاذ اللازم”.

وفور عودتها لمنزلها، قالت: “أخيراً وصلت بيتي.. أقذر سفرية وأسوأ شيء شوفته في حياتي وما ينفعش يتقال عليه كلمة مهرجان وإلا نبقى بنهين منظمين المهرجانات والايفنتس اللي بجد.. أنا عشت اسوأ أربع أيام مروا عليا في عمري كله كنت بتمنى فيهم انام لحظة”.

وتابعت: “و بما اني مش تخصص ردح ولا ضرب ولا الاسلوب الهمجي دي فحقي هاخده بالقانون علشان اللي حصل ده يبقى مستحيل يحصل او يتكرر مرة تانية مع اي مخلوق وبالفعل تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية”.