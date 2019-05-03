صور.. ياسمين صبري بفستان الزفاف..شاهد من يكون العريس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت شركة «سينرجي»، المنتجة لمسلسل «حكايتي»، للفنانة المصرية ياسمين صبري، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، صور من كواليس المسلسل من باب التشويق للجمهور.

تدور أحداث المسلسل حول «داليدا» الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني من قسوة أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

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وتكشف الصور عن زواج الفنانة ياسمين صبري، من الفنان أحمد صلاح حسني، ضمن أحداث المسلسل.

المسلسل تألف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة «سينرجي»، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلا من الفنانة وفاء عامر، و إدوارد، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، و أحمد بدير، واتامر شلتوت، و مها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، و جمال عبدالناصر، و مصطفى درويش، وسارة نخلة، و هبة عبدالحكيم.

من ناحية أخرى، تم تنصيب ياسمين صبري، مؤخرًا كسفيرة المرأة الإفريقية تتويجا لنشاطها كسفيرة لحملة “أنتي الأهم”، وتقديراً لجهودها لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، حيث شاركت في عدة فعاليات ومشروعات خيرية وتنموية، بجانب تكريم أكثر من سيدة أعمال أخرى.