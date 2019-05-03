نادين نسيب نجيم تتعرض للسرقة وتحذر متابعيها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن تعرضها للسرقة خلال الساعات الماضية، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

وحذرت نادين متابعيها بعد سرقة صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، من أخذ أي صور أو تصريحات يتم نشرها على الصفحة، مؤكدة أنها حاولت منع سرقته ولكن لم تتمكن من إفشال المحاولة.

من ناحية أخرى، تواصل نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها الجديد «خمسة ونص» الذي تخوض به السباق الرمضاني، وتشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا»، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

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وكشف برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، عن تفاصيل المسلسل، والذي تجسد فيه نادين دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.