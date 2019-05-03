تصرف غريب من محمد لطفي مع لص سرق منزله.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري محمد لطفي، ذكريات موقف طريف له مع لص سرق منزله، وذلك في بداية دخوله الوسط الفني.

وقال محمد لطفي، خلال لقائه في برنامج «قهوة أشرف»، مع الفنان أشرف عبدالباقي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، إنه اقترض 50 جنيهًا من الفنان الراحل علاء ولي الدين، وركب سيارة أجرة، ودفع لسائقها سبعة جنيهات، وبقي معه 43 جنيهًا، وكان يجلس في المنزل من دون عمل لدرجة أن خط الهاتف الخاص به كان يستقبل المكالمات فقط.

وأضاف، أنه جلس في منزله وسمع صوت “خربشة” عند الباب، وحينما خرج وجد نشارة خشب أمام الباب فعلم أن حرامي يحاول سرقة شقته وبالفعل ترك له الباب وجلس في انتظاره بعدما ارتدى سترة جلدية، واستعد جيدًا حتى يعتدي على الحرامي بالضرب.

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وتابع، أنه ظل ينتظر “الحرامي” ولكن غلبه النوم واستيقظ بعد ربع ساعة فوجد هاتفه والـ43 جنيهًا قد سرقت، وذهب إلى قهوة «السواقين»، وعرف عنوان اللص، وذهب لمنزله وأيقظه من النوم، وطلب منه كارت الهاتف لغلاء سعره في هذا الوقت، فأعطاه اللص الهاتف والـ43 جنيهًا، مؤكدًا أن اللص فوجئ به بعد سرقته بساعة إلا ربع.

من ناحية أخرى، يشارك محمد لطفي، في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل “بركة”، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم، منهم هالة صدقي، محمد لطفي، رياض الخولي، إسلام جمال، هنادي مهنا، عبدالرحمن أبو زهرة، كمال أبو راية، أنعام سالوسة، أحمد حلاوة، صبري عبدالمنعم، فتوح أحمد، وغيرهم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج طارق رفعت.