الفنان أحمد صيام يوضح حقيقة إصابته بالسرطان.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري أحمد صيام، عن صدمته الكبيرة جراء الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول إصابته بالسرطان.

ورد أحمد صيام، على هذه الأخبار بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال فيه: «منذ الأمس، والاتصالات التليفونية لم تنقطع بسبب خبر سخيف تناقلته بعض المواقع عن إصابتي بمرض خبيث، وأنا الحمد لله في أتم صحة، ولا أعاني من أي أمراض، وأمارس عملي يوميا للحاق بالعرض في الشهر الكريم».

وأضاف: «الحقيقة أنني لا أجد سببا منطقيا لهذه الشائعات، ولا أعرف الغرض منها، ولن أواجهها إلا بحسبي الله ونعم الوكيل، وأشكر كل من اتصل للاطمئنان علي، وكل عام وأنتم بخير».

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وتابع: «أقسم بالله أني لا أخشى المرض أو حتى الموت، فكله من عند الله، ولكن لدينا أسر وأبناء نخشى عليهم من القلق والتوتر فراعوا ربكم فيما تكتبون».

وكان الفنان أحمد صيام، قد كشف عن إصابته بسرطان الرئة منذ 12 عامًا، وذلك للمرة الأولى خلال تواجده ضمن حفل ختام «المؤتمر الدولي السنوي لعلاج الأورام»، والذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي بجامعة المنوفية: «إن المرض كان في المرحلة الأولى واستطاع بالتحدي والصبر أن يقهر المرض في فترة ثلاث شهور فقط»، مؤكدًا أن هذا المرض رغم قسوته إلا أنه ضعيف جدًا أمام قوة تحدي وصبر وإرادة الشخص المصاب به.

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها أحمد صيام، كان مسلسل “أبو العروسة”، والذي شارك في بطولته كل من سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونيرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، وعدد كبير من النجوم الشباب.