الحكم بسجن الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة الجنايات في الكويت على الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالسجن لمدة عام مع الأشغال ودفع غرامة قدرها 5000 دينار كويتي.

وكانت قد وجهت إلى الإعلامية اللبنانية تهمة التعدي على الذات الإلهية، حيث أنها تلفظت بعبارة تضمنت سخرية من الذات الإلهية، وذلك أثناء تقديمها حلقة من برنامج “سوالف ضحى” على شاشة قناة “الشاهد”.

حيث قالت: ” ”الله مش فاضي لكل الوقت لالنا، كان عنا خبرية في لبنان يعمل لوتو (يانصيب) وكان في واحد كل يوم يقوله يارب ربحني اللوتو وآخر شي طلع ربنا وظهر له وقاله ياخي اسحب ورقة لاربحك، الله أوقات بيكون مش فاضي، أوقات تبقى عاجقة (وقته مزدحم) عليه“.

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وجاء هذا الحكم، على الرغم من تقدم الإعلامية اللبنانية باعتذار عما بدر منها، مؤكدة أنه تم اجتزاء كلامها وأنها تحترم الذات الإلهية وكل الديانات، لافتة إلى أن سبب سوء الفهم هو اختلاف اللهجات، حيث كانت تريد حث الناس على أن يعملوا لا أن يتوكلوا على الله فقط.

ومن جانبها، قامت الإعلامية الكويتية مي العيدان بمهاجمة جورجيت، وعبرت عن سعادتها بالحكم ضدها، حيث نشرت الحكم على حسابها على موقع “إنستجرام”.

وعلقت على الحكم بقولها: “شكراً للقضاءالكويتي النزيه.. اليوم حكمت المحكمة على المذيعة اللبنانية جورجيت أبو مراد المذيعة بقناة الشاهد الكويتية بحبسها سنة وتغريمها مبلغ خمسة آلاف دينار بتهمة المساس بذات الالهية. أشوفك مره ثانية تقولين الله مو فاضي لنا عشان اتصيرين عبرة لغيرك”.