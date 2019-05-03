هشام عباس يتألق بحفل ربيع جماهيري ببورتو سعيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري هشام عباس حفله غنائي كبير بمناسبة أعياد الربيع، مساء الأربعاء 1 مايو، وذلك داخل بورتو سعيد بحضور جماهيري كبير، وامتد الحفل لأكثر من ساعتين.

الفنان المصري قدم خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيه منها أغنية”حبيبى ده”، أغنية “فينه”، أغنية “يتربى فى عزو”، أغنية “زمان وأنا صغير”، أغنية :يا ليلة”، وأغنية “وأنا أعمل إيه”.

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كما قدم أغاني” قول عليا مجنون”، “ما كانش ذنبى”، “طول ما أنت بخير”، “عمال يحكيلى عنها”، “مين اللى جوة فى قلبى”،” حلال عليك”، “يا رامينى فى الغرام”، “حالة حب”، وغيرها.

وكان هشام عباس قد أحيا مؤخرا حفل غنائي كبير داخل نادي مدينتي، إحتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، وهو أول حفل غنائي له بعد أيام قليلة من وفاة والدته.

عباس قدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أجمل أغانيه، منها: “حبيبى ده”، “فينه”، “زمان وأنا صغير”، “يا ليلة”،” وأنا أعمل إيه”،” قول عليا مجنون”، “ما كانش ذنبى”، “طول ما أنت بخير”، “عمال يحكيلى عنها”، “مين اللى جوه في قلبي”،” حلال عليك”، “يا راميني في الغرام”، “حالة حب”، “يتربي في عزو”، وغيرها.