أنغام تتألق في حفل غنائي بساقية الصاوي.. وتقدم نجل شقيقتها للمرة الأولى.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء أمس الأربعاء بـ ساقية الصاوي الجديدة، بالبروج، طريق «مصر- الإسماعيلية»، وسط حضور جماهيري ضخم.

أنغام، قدمت خلال الحفل عدد من أهم وأشهر أغانيها، التي تجمع بين القديم والحديث، ومنها أغاني ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا»، ومنها “هدنة”، و”حالة خاصة جدًا”، و”بتوصفني بتكسفني”، و”هبدأ مـ الأخر”، بينما أشعلت الحفل بغنائها أغنية “أساميك الكتيرة” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأغنية «أساميك الكتيرة»، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع مادي، وهي أغنية من أغاني ألبوم «حالة خاصة جدًا».

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وخلال الحفل فاجأت أنغام جمهورها بحضور «ياسين»، ابن أختها الراحلة غنوة، الذي صعد على المسرح وسط تصفيق كبير من الحضور.

تحدثت أنغام عن «ياسين» قائلة: «دا بقى مش الحتة اللي ناقصة، دا الحتة اللي كملت حياتي اللي كملت الضحكة في حياتي، مفيش هدية أحلى من كدة من ربنا أبدا».

يذكر أن غنوة توفيت في حادث سير يوم 12 أكتوبر، وكشفت تحقيقات النيابة أنه كان هناك خطأ بسيارة الفنانة غنوة أدى لعدم التحكم في السيطرة عليها واصطدامها بسيارة ملاكي أخرى، أدى إلى وفاتها.