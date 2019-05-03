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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أميتاب باتشان يبدأ تسجيل من سيربح المليون ١١
بعد غياب دام لأكثر من ٨ أشهر على انتهاء الموسم العاشر من برنامج من سيربح المليون النسخة الهندية عاد النجم أميتاب باتشان مرة أخرى لتسجيل حلقات جديدة من البرنامج صاحب الشعبية الأكبر في الهند.
الجزء الحادي عشر سيعرض على شاشة سوني تي في، وقد قامت المحطة بإعلان شروط الانضمام للمسابقة على شاشتها، على أن يكون آخر ميعاد للتقديم بعد ٣ أسابيع.
سيستغرق تصوير الحلقات الجديدة ٦ أسابيع، وقد قام أميتاب باتشان بمتابعة كل التفاصيل التي تتعلق بالأسئلة حتى يكون هناك جانب إنساني مميز لبعض منها، بالإضافة إلى التنوع الثقافي لها، بصرف النظر عن مقياس السهولة والصعوبة.
بدأ النجم أميتاب باتشان رحلته مع من سيربح المليون لأول مرة في عام ٢٠٠٠، وقد شهدت الرحلة التي استمرت ١٩ عاما نجاحا ساحقا لعشرة أجزاء، بالفعل مع الكثير من التطورات والتغييرات التي قادها أميتاب ليكون البرنامج بمذاق هندي وبعيدا عن النسخة البريطانية الأصلية من البرنامج.
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