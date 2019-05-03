شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. راغب علامة ولطيفة ودينا يرقصون على أنغام "بحب فى غرامك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم اللبنانى راغب علامة، فى الرقص مع المطربة التونسية أصالة والفنانة الاستعراضية دينا، على نغمات أغنية "بحب فى غرامك" للنجمة لطيفة فى أحد اللقاءات الخاصة، قبل حفله مساء الليلة فى القاهرة.

ونشرت دينا مقطع فيديو وهى تشارك راغب علامة الرقص، بينما كانت تغنى لطيفة "بحب فى غرامك".

ومن المقرر أن يحيى النجم راغب علامة حفلاً غنائيًا فى مصر، مساء اليوم الجمعة، فى الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، ويقدم خلال الحفل عددًا من أغنياته المميزة والشهيرة التى قدمها على مدار مشواره الغنائى طوال 35 عامًا.

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وطرح راغب علامة مؤخرًا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.

وكان النجم اللبنانى راغب علامة أحيا حفلاً جماهيريًا كبيرا بمدينة ستوكهولم بالسويد يوم 30 مارس الماضى، وهو الأول بعد غياب 10 سنوات عن إحياء حفلات بالسويد، وشهد الحفل حضورًا كبيرًا، وقدم علامة باقة من أجمل أغانيه.

وقدمت لطية أغنية "بحب فى غرامك" للمرة الأولى عام 1993 من خلال ألبوم "حبك هادى" الذى تضمن 5 أغنيات أخرى، هى حبك هادى، بيحسبونى، حيرنى، زى البحر وعمرى ما أصدق، وهى من كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان صلاح الشرنوبى، توزيع طارق عاكف.