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13 مليون مشاهدة لـ تريلر فيلم Sonic the Hedgehog فى 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة " Paramount Pictures" عن أول تريلر لفيلم الأكشن والأنيمشن Sonic the Hedgehog، ومن المقرر أن يطرح في 8 نوفمبر المقبل.

الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطي في بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التي تتطلع للقبض عليه.

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