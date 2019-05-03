شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف ينهى مغامراته مع أمير كرارة فى "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان ناصر سيف، لـ"الخليج 365"، إنه يتبقى له يوم تصوير واحد، وينتهى من تصوير أحداث دوره بمسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة، معربًا عن سعادته البالغة بالمشاركة فى هذا العمل الناجح المتميز.

وأضاف ناصر أنه وافق على العمل فى "كلبش 3"، لوجود ممثلين كبار ومتميزين، إضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة ومتمكنة مثل "سينرجى"، والتى تعتبر من أهم العوامل التى دفعته لتقديم دوره فى المسلسل، ويظهر ناصر سيف خلال أحداث الجزء الثالث من المسلسل، بدور رجل أعمال كبير وصحفي قديم له مواقف سياسية مع البلد، وعندما يشك فى المنظمات التى يتعامل معها ويفضحهم، يهددونه بابنته والتى تجسدها الممثلة الشابة "نور إيهاب" ولكن يقف بجانبه النجم أمير كرارة كى ينقذ ابنته من أيدى هذه المنظمات.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.