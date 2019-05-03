جورج قرداحي يُطل ببرنامجه الجديد في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يُطل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي من خلال برنامجه الجديد "اسم من مصر" الذي سيُعرَض عبر شاشات قنوات سي بي سي، اون، ودي ام سي في شهر رمضان المقبل، فيما ستنطلق الحملة الدعائية الخاصة به قريباً.

يشار إلى أن "قرداحي" يواصل تواجده عبر الشاشات المصرية عبر برنامجه الحالي "الأبواب المغلقة".

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