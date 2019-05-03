المنشد الدينى محمود هلال يطرح كليب "بك أطمئن" احتفالا بشهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المنشد الدينى محمود هلال، أنشودة "بك أطمئن" قبل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك، وصورها بطريقة الفيديو كليب.
"بك أطمئن" كلمات عمر الجناينى، ألحان عمرو حليم، توزيع إسلام ميرغنى، إخراج مصطفى فؤاد، ويحمل الطابع الروحانى والصوفى مع وجود المولوية فى الكليب.
صورة من الكليب
وتقول كلمات الأنشودة: "وقفتُ على بابِه وشوقى يهتِفُ عيْنى تَحِنُّ
انظُرْ إلىّ أنا الحبيبُ الخائفُ بكَ أطمئنُّ
فأنا شربتُ وخمرُ حُبِّك لا يُفيقُ
صُبَّ المزيدَ إن السكير إذا تخمّرَ لا يَطيقُ
وصلًا بعيدا نارٌ بها جنَّتى
والحُبُّ من دونِ العَذابِ ناقصُ
وصلٌ يقودُ سفينتى
والبعدُ يُغرقُنى وحوتى بائسُ
يومٌ تبدلّ فيه حالى حينما عرفتُكَ
الذكرُ فرضُ العقل فالقلبُ دنا وأتيتُكَ
بكَ اطمئنُّ وفيكَ تأنسُ وِحدَتى يا مسكنى
أنتَ الوصولُ وأنتَ أيضًا رِحلتى
لكَ أنتمى نارٌ بها جنَّتي
والحُبُّ من دونِ العَذابِ ناقصٌ
وصلٌ يقودُ سفينتى
والبعدُ يُغرقُنى وحوتى بائسٌ"
المنشد محمود هلال
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