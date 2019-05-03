شكرا لقرائتكم خبر عن بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال عمل وأسرة مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل قبل انطلاق سباق دراما رمضان 2019.

الفنان حسام داغر، نشر صورًا جديدة من كواليس تصوير المسلسل المقرر عرضه رمضان القادم، ظهر فيها بطل المسلسل محمد رمضان والفنان ماجد المصرى ووداغر وهنادى مهنا، وقال عنها: "زلزال وأزياء التسعينيات البسيطة، استنونا أول يوم رمضان، كل سنة وانتوا طيبين".



أبطال مسلسل زلزال

مسسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



كواليس مسلسل زلزال

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ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دور شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

ويقدم حسام داغر شخصية "ربيع" وهو شخصية انتقامية يفقد والده منذ الصغر وتتولى أمه رعايته ويستولى خاله "ماجد المصرى - خليل كتخا" على الميراث، وكثيرا ما يعايره الناس بجملة "يا ابن أماثل" فى إشارة لأمه.

كما يؤدى المطرب الكويتى القدير نبيل شعيل، أغنية تتر مسلسل زلزال، معربا عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد رمضان ، قائلا: "تشرفت بوجودى مع حبيبى وصديقى النجم الكبير محمد رمضان بغناء تتر مسلسل زلزال".