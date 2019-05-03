شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى كان رسميًا.. معلومات عن الفيلم الأمريكى Time in Hollywood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان كان السينمائى اليوم الخميس، مشاركة الفيلم الأمريكى "Once Upon a Time in Hollywood" للمخرج كوينتن تارانتينو فى المسابقة الرسمية للدورة الـ72، والمقرر انطلاقها فى الفترة من 14 - 25 مايو الجارى.

فيلم Once Upon a Time in Hollywood، ضم مجموعة من نجوم الصف الأول فى السينما الأمريكية على رأسهم براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

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تدور أحداث الفيلم فى عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون .

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.