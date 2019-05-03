شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى "شيف الحارة" على الراديو 9090 فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان محمد هنيدى المسلسل الإذاعى "شيف الحارة" فى شهر رمضان الكريم، ويشاركه البطولة طارق عبد العزيز وإنجى خطاب ونهى صالح على الراديو 9090 ، تأليف ورشة كتابة "راديو وان" وتضم إسلام شلباية، أحمد مجدى، مصطفى نعمان، مصطفى أحمد، أحمد مصطفى،إخراج هشام بلال.

ويجسد هنيدى شخصية تنتمى إلى عائلة تتوارث مهنة "شيخ الحارة" لكنه يرفض المهنة لولعه وحبه فى "الطبخ" مما يسبب له مشكلات عديدة مع أبيه الذى يؤمن أن المطبخ مهمة النساء وليس الرجال، ويريده أن يصبح شيخ حارة مثل أبيه وجده.

ويغنى هنيدى تتر المسلسل من كلمات سمر حسين آدم وألحان محمد راجح.

يذكر أن مسلسل "أرض النفاق" للنجم محمد هنيدى، حقق أعلى نسب مشاهدة بعد عرضه حصرياً على قناة ON E، وتصدر هنيدى قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب، وشاركه فى بطولة العمل الفنانة دلال عبدالعزيز وهنا شيحة وسلوى محمد على ومحمد ثروت ومحمود حافظ تأليف يوسف السباعى ومعالجة أحمد عبدالله ومن إخراج سامح عبد العزيز وماندو العدل.