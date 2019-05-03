في ذكرى صباح فخري.. مطربون دخلوا موسوعة جينيس أبرزهم الهضبة وتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم 2 مايو، ذكرى ميلاد الفنان السوري الكبير صباح فخري، أحد أشهر الفنانين السوريين. صباح الذي ولد 2 مايو عام 1933، بمدينة حلب السورية، اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سُمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي تبني موهبته.

لحّن صباح فخري وغنى العديد من القصائد العربية لـ أبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمَداني ومسكين الدارمي، وابن الفارض والروّاس، وابن زيدون، وابن زهر الأندلسي، ولسان الدين الخطيب.

ودخل صباح فخري، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده السادس والثمانين، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر مطرب يغني لعدد ساعات متواصلة، حيث غنى لمدة عشر ساعات متواصلة في مدينة كاراكاس الفنزويلية.

فايا يونان

دخلت المطربة السورية فايا يونان موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب مصادر تمويل أول كليب لها "أحب يديك" والذي قررت أن تدخل به عالم الاحتراف في الغناء، وطلبت من جمهورها أن يقوموا بتمويلها لتصوير الكليب، فيما يعرف بالتمويل الجماهيري.

وكانت فايا يونان قد طلبت من جمهورها عام 2014 القيام بتحويل أموالهم لصالح الأغنية عبر المساهمة أون لاين بموقع التمويل الفني "زومال" وتفاعل الجمهور بقوة مع فايا يونان، واستطاعت في فترة قصيرة جمع 25 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 3 مليون ليرة سورية، وهو أمر غير مسبوق في الوطن العربي، حسب وصف القائمين على موسوعة جينيس.

يُذكر أن الفنانة السورية فايا يونان حققت بأغنية "أحب يديك" أكثر من 14 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لتنطلق بعدها بألبوم "بيناتنا بحر" والذي حقق ملايين المشاهدات.

فايدة كامل

الفنانة فايدة كامل، دخلت موسوعة جينيس، كأقدم برلمانية في العالم، بعدما حولت مسيرتها من الفن إلى الحياة السياسية، حيث تمكنت من الاحتفاظ بمقعدها في البرلمان من 11 نوفمبر 1971، وحتى عام 2005، وكانت متزوجة من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل.

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سعد لمجرد

دخل الفنان سعد لمجرد، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عام 2015، بعد نسب المشاهدة العالية التي حققها في كليب أغنية "المعلم"، حيث تخطى الكليب 200 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أقل من أسبوعين، وهو رقم قياسي في هذا الوقت.

سمية الخشاب

ودخلت الفنانة سمية الخشاب موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، بعدما ارتدت أغلى فستان زفاف في العالم بسلطنة عمان، في عام 2015، حيث ارتدت فستان مطرز بأكثر من 200 جرام من الالماس واللؤلؤ، وقدر ثمنه في ذلك الوقت بمليون ونصف المليون دولار.

عمرو دياب

دخل الفنان المصري عمرو دياب، موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2016، كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية، لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط، أعوام 1998، 2002 و2007 إضافة إلى ثلاث جوائز أخرى في 2014 كأفضل فنان مصري وعربي، وأفضل ألبوم عربي.

تامر حسني

دخل الفنان المصري تامر حسني موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2016، بأكبر حملة تبرع للدم، في "مبادرة نبض الحياة".

ونشر الفنان تامر حسنى، صورته مع الجائزة على موقع "انستجرام" وكتب: "ألف مليون مبروك لمصر دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر حملة تبرع بالدم في العالم، شكراً لكل اللى لبى دعوتى وشاركنى الحملة، وألف ألف ألف ألف شكر لشباب مصر العظيم".