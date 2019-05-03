الإعلامية “رندا الحمد” تثير جدلاً بعد دعوة الرجال لاستخدام “مانع الحمل”!

أثارت الإعلامية السعودية رندا الحمد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن استخدام موانع الحمل للرجال خلال استضافتها في برنامج “طارق شو” الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي على قناة “روتانا خليجية” ، أعربت “رندا” عن تعجبها من امتناع الرجال عن تناول موانع الحمل، داعية إياهم إلى فعل ذلك، ما زاد من حدة النقاش بينها وبين مقدم البرنامج، إذ وجهت حديثها إليه قائلة: “إيش المانع إنك تاخد مانع حمل؟”، معتبرة أن هذا الموضوع صحي وعلمي، وتساءل مقدم البرنامج ما الداعي لفعل ذلك ، في الوقت الذي قد يكون الشخص متزوجًا لزوجتين أخرتين، فلا يناسبه الامتناع عن ذلك مع زوجتيه تلبية لرغبة الزوجة الأولى.
انهالت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المتداول، وانتقادات لاذعة وجهت لها إذ انتقد البعض فكرتها، وأشارو إلى أنها تجاوزت الحدود الأخلاقية، فيما تساءل آخرون حول أسباب استخدام الرجال لتلك الموانع في حين أنها متوافرة للنساء.
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