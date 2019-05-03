أصالة تثير الجدل برسالة غامضة.. والجمهور يتساءل: من تقصد؟

كشفت الفنانة السورية أصالة عبر صفحتها الشخصية على “تويتر” عن موقف أثار دهشتها وتعجبها من صاحبته حيث غرّدت أصالة: “مين قال إنّه الشعور متساوي عند البشر، تخيّلوا فيه واحدة بشر طبيعي، طلبوا منها أهلها تجي على البلد اللي فيها أبوها وهوه بين الحياة والموت، وتكون جنبه بأيّامه الأخيرة، بتتخيلوا إنها قالت (ولادها عندهم امتحان بالمدرسة)، معقول ينجحوا؟! ولو نجحوا وتفوّقوا رح تفرح بنجاحهم”.

الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من جمهورها أن يتساءل من تقصد بهذه الرسالة، لكن أصالة لم ترد على أي من أسئلة الجمهور لتزيد الغموض حول تغريدتها!