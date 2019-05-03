احيت الفنانة أنغام بالأمس حفلا غنائيا كبيرا بمسرح البروج بساقية الصاوي، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وشهد الحفل حضوراً جماهيريا كبيراً. وقدمت أنغام مجموعة متنوعة من أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور وبدأت بأغنياتها "حالة خاصة جدا"، و "ياريتك فاهمني"، ثم هنأت الجمهور بأعياد الربيع وبحلول شهر رمضان المبارك، وشكرتهم على حضورهم الحفل واستقبالهم الرائع لها. "ياريتك فاهمني"، ثم هنأت الجمهور بأعياد الربيع وبحلول شهر رمضان المبارك، وشكرتهم على حضورهم الحفل واستقبالهم الرائع لها. وفاجئت أنغام الحضور عقب أغنية "حتة ناقصة"، بتقديم ياسين ابن شقيقتها الراحلة Advertisements غنوة على المسرح، قائلة: "ده بقى مش الحتة الناقصة ده الحتة اللي كملت حياتي والضحكة في حياتي ومفيش هدية أحلي من كده أبدًا"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها. كانت أنغام قد أحيت يوم الأحد الماضي، حفل أعياد الربيع بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

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كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تشعل مسرح البروج وتفاجئ الحضور بـ "ياسين" ابن شقيقتها الراحلة غنوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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