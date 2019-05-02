كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 11:53 مساءً - لا يزال الخلاف السابق بين الفنانتين دنيا بطمة وحلا الترك مستمراً وبشكل كبير، ليس فقط في الخلافات العائلية وإبتعاد حلا عن والدها المنتج محمد الترك، إنما وصل إلى جمهورهما، حيث احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مع جمهورها بوصول عدد متابعيها على تطبيق إنستغرام الى 4 ملايين، وبالتالي نجحت في الانتصار على حلا التي تمتلك 3.8 مليون متابع، الأمر الذي إعتبره محبيها وكأنه تحد لتخطي الرقم الاول.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا حلا الترك ودنيا بطمة بمواجهات جديدة.. دنيا تنتصر !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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