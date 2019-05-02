حاخام يهودي متطرف يثير ضجة بتصريحات غريبة عن هتلر والعرب!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 11:53 مساءً - نشرت “القناة العبرية 13” تسجيلين من درسين في الكلية الدينية “ييشيفاه” بمستوطنة “عيلي” أثارا جدلا كبيرا في اسرائيل وفي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لـ”روسيا اليوم”. وقال الحاخام جيورا ريدلر في درس ديني أن “هتلر هو الإنسان الأكثر صدقا في الوجود.. إنه صادق في كل ما يقوله”.

كما وثق مقطع آخر نشرته القناة الحاخام أليعازر كشتئيل وهو يقول: “العرب يريدون أن يكونوا تحت الاحتلال، لأن لديهم مشكلة جينية وهم غير قادرين على إدارة دولة”، على حد قوله.

وأضاف كشتئيل: “الأعراب يريدون أن يكونوا عبيدا لنا.. من الأفضل أن تكون عبدا لليهود”، بحسب زعمه. وتعليقا على تلك التصريحات، نشر المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وأكثر المستشارين قربا من الرئيس ترامب، جيسون غرينبلات، يوم الأربعاء 1 مايو الجاري، تغريدة في حسابه على تويتر، أرفقها بخبر عن أقوال الحاخامات، حيث قال إن “هذه التصريحات مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل اليهودية وأنا أدينها”.

Advertisements

وأضاف جيسون غرينبلات أن “تصريحات الكراهية من هذا القبيل مقيتة، وكما نرى أكثر وأكثر، تقود إلى هجمات قاتلة.. يجب علينا محاربة هذا النوع من الكراهية”. وتشكل أقوال غريبنلات إدانة نادرة من قبل إدارة ترامب لجهة إسرائيلية، حيث كثيرا ما تهاجم الإدارة جهات رسمية في السلطة الفلسطينية.