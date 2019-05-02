شقيق أمير قطر يثير عاصفة من السخرية بتغريدة على موقع “تويتر”

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 11:53 مساءً - أثارت تغريدة نشرها جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، تميم بن حمد، عاصفة من السخرية على موقع “تويتر”، بعد تداولها على نطاق واسع.

وكتب “جوعان” تغريدة مقتضبة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “الطيور التي تولد في القفص تعتقد أن الطيران جريمة”. ولم يوضح شقيق أمير قطر، ما قصده من التغريدة الغامضة، إلا أن مغردون انهالوا عليه بالتعليقات الساخرة.

وجاءت بعض التعليقات كالآتي: وسخر المغرد “منذر آل الشيخ مبارك”، من تغريدة شقيق أمير قطر، قائلًا: “عمرك شفت طير يولد”. وقال المغرد “MBS.Ibrahim Ali Alsehali”، في رده على التغريدة: “كما القرود التي تبيض في القفص تعتقد أن القفز بين الأشجار جريمة”.

وعلقت “ندى العوني”، هي الأخرى بشكل ساخر، قائلةً: “أول مرة أعرف إن الطيور تولد.. شكرًا على المعلومة”. من جانبه، وجهت صاحبة المعرف “cinta”، سؤالًا إلى جوعان، بقولها: “وش معك من شهادة”، فيما ردت عليها “3thbah”، قائلةً: “ههههه معه ثالث إبتدائي ليلي”.