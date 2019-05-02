هيفاء وهبي تعيد ارتداء “ديسكو بوت “.. سعره ما يقارب 44 ألف دولار أمريكي !!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 11:53 مساءً - أعادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الظهور بـ”ديسكو البوت”، الذي ارتدته في 2018، خلال أحدث جلسة تصوير لها، بعدسة المصور الكويتي محمد يوسف، المنشورة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” ، وأطلت “هيفاء” بـ”ديسكو بوت” فضي، على الرغم من إنتهاء تلك الموضة، بالإضافة إلى فستان أسود قصير، والذي تميز بأنه غير منقوش، ومصنوع من “القطيفة”، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، من توقيع دار الأزياء الفرنسي إيزابيل مارانت، بالإضافة إلى قفازات شفافة، تبدو وكأنها وشوم، من دار الأزياء العالمية “جوتشي”، معلقة: “اترك لمعة صغيرة أينما تذهب”.

وسبق أن أطلت الفنانة اللبنانية بـ”ديسكو بوت” نفسه، في إحدى جلسات تصوير لها في يناير العام الماضي، بالإضافة إلى إطلالة تشبه التي ارتدتها في أحدث جلسة تصوير، وهي فستان أسود قصير، والذي تميز أيضًا بأنه غير منقوش ذو أكمام طويلة .

Advertisements

هيفا وهبي

يترواح سعر الحذاء ما يقارب 44 ألف دولار أمريكي، ما يتجاوز عن 748 ألف جنيه مصري، وتتميز النسخة الأصيلة من “ديسكو بوت”، على تزينها بـ3000 فص من “الراين الصغير”، الذي يشبه الألماس، وتتنوع تصممياته بين الحذاء ذو العنق الطويل والمتوسط ،وينصح خبراء الجمال، بارتداء النساء النحيفات ذات القوام المثالي الخالي من “سيوليت” لـ”ديسكو بوت”، وفقًا لموقع “جارديان” البريطاني.