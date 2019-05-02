نانسي عجرم في “لهون وبس” ملكة على عرش النجومية.. وحديث الجمهور

تغطية خاصة – بتجــــرد: مُقلّة في إطلالاتها، لكنها حين تطلّ تشغل الجميع. منذ الإعلان عن حلولها ضيفةً على الحلقة الختامية لهذا الموسم من برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي والفنان هشام حداد عبر شاشة الـ”ال بي سي” استحوذت إطلالتها اهتمام الرأي العام وجمهورها في الوطن العربي والإغتراب.

محبوبة الملايين التي غابت لعدّة أشهر بعد أن وضعت مولودتها الثالثة، عادت إلى جمهورها في حلقة استثنائية انتظرها الصغير والكبير فتصدّرت وسم “نانسي في لهون وبس” قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في لبنان والوطن العربي.

في بداية الحلقة أعرب هشام حداد عن سعادته باستضافة نانسي عجرم التي انتظرها طيلة مواسم “لهون وبس” السابقة، فجاءت إطلالتها مع نهاية الموسم الخامس من البرنامج. نانسي من جهتها استهلت حديثها بالتأكيد لـ هشام أنها لم ترغب في حلقة “سبيسيال” من البرنامج على غرار الحلقات التي سبق وقدّمها حداد في هذا الموسم لأنها تعتبر أن تميز “لهون وبس” يكمن في الاستوديو الخاص به وجمهوره، كما نوّهت إلى أن كرسيّها في هذه الليلة جلس عليه في حلقة سابقة الفنان الكبير زياد الرحباني، ولم تخفِ أيضًا محبّتها للقردين “جربوع وجربوعة”.

عن سرّ نجاحها ونجوميتها أشارت نانسي عجرم إلى أن محبّة الناس هي وحدها أساس أي نجاح، ولم تنفِ أن بعض الأغنيات قد تظلم لدى طرحها ضمن ألبومات غنائية تتضمن أغاني عدّة. وعرض البرنامج “روبورتاج” خاص مع إيلي جلادة تم تصويره في الشارع مع مجموعة من الأشخاص فردّد كل واحد منهم الأغنية الأقرب إليه من أرشيف نانسي.

وأشارت نانسي عجرم خلال الحلقة إلى أنها لا تدخل في السجالات السياسية وقالت “السياسة كذب وأنا لا أحب الكذب”، ونوّهت إلى الأزمات التي تسبّبت بها الإختلافات في الآراء السياسية فقالت: “أنا مع كل الأحذاب لأن كلنا لازم نكون مع بعض تحت راية وطن واحد”، لكنها لم تخفِ أنها تتابع القضايا التي تخصّ الشعب وتعاني مثلهم بسبب الصعوبات في البلد، لكنها ورغم كل ذلك لا تفكّر أبدًا بمغادرة لبنان.

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عن علاقتها ببناتها، كشفت نانسي عجرم إلى أنها لطيفة جدًا معهن و”بتدلعهن كتير” لكنها في الوقت عينه صارمة جدًا معهن وتعاقبهنّ في حال اقترفن أمرًا لا يجوز القيام به حتى تتعلمن أن في الحياة لكل خطأ عقاب، وأشارت إلى أن علاقة زوجها الدكتور فادي الهاشم بهنّ يسودها الحوار والتفاهم والهدوء.

وبعفويتها المعهودة قدّمت نانسي عجرم أغنيات خاصة بزميلاتها اللواتي اختارهن هشام حدّاد فغنت “خليك عالأرض” لـ نجوى كرم، “عايزة الرد” لـ نوال الزغبي، “بحب فغرامك” لـ لطيفة التونسية، “يا مرايتي” لـ إليسا و”قالولي عنو كلام” لـ هيفاء وهبي.

قدّمت نانسي عجرم في “لهون وبس” باقة من أغنياتها ومنها “بدنا نولع الجو”، “الحب زي الوتر”، ياي سحر عيونو”، “شيخ الشباب”، “ما تيجي هنا”.