محمد صبحي يهاجم دراما رمضان: محتوى ضعيف ولغة متدنية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفنان المصري محمد صبحي
هاجم الفنان المصري محمد صبحي المسلسلات المصرية المقرر عرضها خلال شهر رمضان، قائلاً إن الإعلانات الترويجية لتلك الأعمال لا تشجع أحداً على مشاهدتها.
وقال صبحي لـ"العين الإخبارية" إنه تابع بروموهات دراما رمضان على غالبية القنوات، فاكتشف ضعف محتواها وتدني لغة الحوار فيها.
وأشار إلى أن معظم الأعمال تدور حول موضوع واحد وهو العنف، معرباً عن اندهاشه من اتجاه صناع الدراما لهذه النوعية من الأعمال، التي لا تعبِّر عن الواقع المصري ولا تمت بصلة إلى عاداته وتقاليده.
وتساءل صبحي عن دور الجهات المسؤولة عن مراقبة الأعمال الدرامية قائلاً: "أين غرفة صناعة الإعلام وأين لجنة الدراما التي يتعين عليها حماية المشاهد والحفاظ على الآداب العامة؟".
وعن نيته العودة إلى الدراما، قال صبحي: "لن أعود بسبب الاحتكار الذي يفرض قيوداً على المبدع ويضع سقفاً لكل شيء".
في سياق آخر، كشف صبحي أنه يبذل محاولات جادة لإقناع سيدة المسرح العربي سميحة أيوب للمشاركة في عرضه المسرحي الجديد "هنوريكم نجوم الظهر".
وأعرب عن سعادته بمشاركة الفنان يحيى الفخراني في عرض "الملك لير" على مسرح القطاع الخاص، معتبراً أن هذا الأمر سيحدث انتعاشاً للمسرح.
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