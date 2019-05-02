محمد رمضان "كاوبوي" وفان دام "ابن بلد" في عمل جديد

نشر الممثل المصري محمد رمضان، الخميس، صورة تجمعه بالفنان العالمي جان كلود فان دام بملابس رعاة البقر وهو يحمل السلاح، على موقع التواصل الاجتماعى "أنستقرام"، وكتب رمضان "هل أنتم مستعدون"؟



كما نشر محمد رمضان عدة صور له بملابس الكاوبوي، بينما ظهر الممثل العالمي فان دام مرتديا ملابس "أولاد البلد" المصرية، في إشارة لتبادل الأدوار فيما بينهما، في إعلان جديد لم يفصح عن تفاصيله أو موعد عرضه بعد.





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يأتي ذلك في سياق لجوء نجوم وشركات الإنتاج الفنية إلى نجوم يمتلكون جماهيرية عالمية، كما حدث في فيلم "حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمي وبطولة أمير كرارة، حين استعان ميمي بالممثل العالمي "سكوت أدكنز " الشهير المصارع الروسي بشخصية "بويكا" بطل سلسلة أفلام الحركة "Undisputed"، ليجسد دور ضابط مجنون وحقق العمل إيرادات بلغت 58 مليون جنيه مصري.





كما لجأ المنتج وليد منصور في فيلمه الجديد "كازابلانكا"، الذي يعرض في موسم عيد الفطر إلى الاستعانة بالممثل التركي "خالد أرجنتيش" الشهير بشخصية "السلطان سليمان" في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان" بجوار الممثل المصري أمير كرارة.