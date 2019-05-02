هكذا منعت شيرين نفسها من الحديث في حفلها بالرياض

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أحيت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً بالمملكة العربية السعودية، مساء السبت، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها.
شيرين، التي تعاني من إيقاف عن الغناء بمصر وتنتظر نتيجة التحقيق معها من قبل نقابة الموسيقيين، تحاول ألا تقع في أية أزمة جديدة، خاصة أن الأزمة التي تعاني منها جاءت في حفل أحيته بالبحرين قبل أكثر من شهر.
وفي مقطع فيديو تداوله محبو شيرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحفلها بالرياض، ظهرت المطربة المصرية وهي تغني بصوتها مقطعا من أغنية "كلي ملكك" استجابة لأحد الحضور.
وبعد أن تلقت شيرين تحية حارة من الجمهور، وجهت حديثها لمن طلبت المقطع قائلة "شكلك هتبعتيها لحد يا أروبة" ودخلت في نوبة ضحك مع تفاعل الجمهور.
إلا أنها سريعاً عادت لتقول "اسكت يا بُقي"، وذلك خوفاً من أن تتعرض لسوء فهم جديد أو أية أزمة أخرى على خلفية ما يحدث لها بحفلاتها الأخيرة.
حيث وقعت شيرين في أكثر من مشكلة بسبب تعمدها الحديث بعيداً عن الغناء في حفلاتها، وتتسبب عفويتها في ذكرها لأمور تتسبب لها في العديد من الأزمات.
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