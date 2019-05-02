أمير كرارة يطرح الإعلان الأول لفيلم "كازابلانكا"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حقق الاعلان الرسمي الاول لفيلم "كازابلانكا" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة مع غادة عادل وعمرو عبد الجليل تفاعلاً ملفتاً فور طرحه بنسبة مشاهدة قاربت 3 مليون بعد ساعاتٍ من إطلاقه.

وفيما تنوعت تعليقات المتابعين، برز استخدامهم لجملة الفنان عمرو عبد الجليل "دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديدة عادي" التي كانت الاكثر تداولاً عبر المنصات الاجتماعية.

يُذكر أن الإعلان التشويقي لهذا الفيلم الذي يخرجه بيتر ميمي يتضمن عدد اًمن مشاهد االإثارة التي صُوِّرَت بين مصر والمغرب.



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