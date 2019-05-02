أحمد شيبة يروِّج لـ"زلزال" محمد رمضان بأغنيته الجديدة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ضمن الحملة الترويجية لمسلسل "زلزال"، طرح الفنان أحمد شيبة أغنية "سيبونا في حالنا" التي نُشِرَت عبر القناة الرسمية للفنان محمد رمضان بطل العمل على YouTube. علماً أنها طُرِحَت على مشاهد مختلفة من المسلسل الذي يُقدّم فيه محمد رمضان شخصية شاب يواجه الصعوبات في مسيرة الحياة لكونه يكافح ويعمل بأكثر من مهنة في مجالات مختلفة.

يُذكر أن الاغنية الجديدة من كلمات صلاح عطية وألحان سيد راضي وقام بتوزيعها طه الحكيم، فيما يظهر فيها عدد كبير من مشاهد العمل المنجزة.



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