عمر العبداللات يغنّي لبناة الوطن بيوم العمّال

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات الإحتفال الكبير الذي نظمته أمانة عمان تحت رعاية الملك عبدالله الثاني لمناسبة يوم العمال وحضره نحو 3 آلاف مواطن بينهم عمال وموظفون استقبلوه بالهتاف والتصفيق الحار. حيث قدّم باقة من أغانيه أمام الجمهور الذي ردد معه المقاطع، خاصةً بأعماله التي تتغنى بالوطن والملك والمواطن.

والجدير ذكره أن الملك كرّم_ خلال الاحتفال الذي أقيم في "مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية" بمنطقة القويسمة_ مجموعة من العاملين في القطاعين العام والخاص من مختلف محافظات المملكة، الذين يشكلون نماذج متميزة في العزيمة والإرادة والعمل والإنجاز.

وتضمن الاحتفال استعراضا عسكريا قدمته موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تبعه استعراض لفريق المشاة الصامتة من مجموعة حرس الشرف.



وحضر الاحتفال رئيس الوزراء عمر الرزاز، رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام، وعدد من الوزراء، وأمين عمان، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين .

من ناحية أخرى، غادر "العبداللات" إلى دولة الكويت مع فرقته الموسيقية ملبياً دعوة خاصة من سفير المملكة الأردنية الهاشمية صقر أبو شتال للإحتفال بمناسبة عيد الإستقلال ال ٧٣ للأردن. حيث سيقام الحفل يوم غد الجمعة على مسرح البوليفارد الكائن بمنطقة السالمية.

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وسيتوجه بعدها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع اللمسات النهائية والأخيرة بالتعاون مع شركة زين للإتصالات، على ألبومه الجديد الذي يحتوي مجموعة منوعة من الأغاني التي تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الأردنيين والعرب. علماً أنه وعد في تصريحه للجمهور أن الألبوم سيحمل العديد من المفاجآت من حيث اللحن والكلمات والتوزيع الموسيقي، وتعدد الموضوعات في الأغاني التي يغلب عليها الطابع العاطفي، وتناسب العديد من الأذواق.