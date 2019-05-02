شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من الفنان محمد محمود عبد العزيز لجمهور والده الساحر.. ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من مرور حوالى 3 سنوات على وفاة النجم الكبير محمود عبد العزيز، إلا أنه ما زال حاضرا بفنه مع جمهوره، والذين عادة ما يشاركون بصورة أو فيديوهات ويرسلونها إلى ابنه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، الأمر الذى جعله يشكرهم على تلك اللفتة الطيبة.

وجه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، رسالة إلى جمهوره قائلاً: "شكرًا من كل قلبى لكل اللى اجتهد وأخد من وقته عشان يعملى صوره أو يبعتلى كلمه أو تعليق أو حتى لايك، بجد شكراً شكراً شكراً جداً جداً..اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



بوست الفنان محمد محمود عبد العزيز

ويحرص الفنان محمد محمود عبد العزيز دائما على تذكر والده ومشاركة جمهوره على "انستجرام" بالعديد من الصور للفنان الراحل، وأيضا بالكثير من عبارات الرثاء للساحر، والذى رحل عن عالمنا فى 12 نوفمبر 2016، لعل من أكثر الصور المعبرة، تلك التى نشرها لوجه منقسم نصفين، أحدهما له، والأخر لوالده الراحل، حيث تُظهر الصورة الشبه الكبير بين الفنان الكبير ونجله مع اختلاف لا يذكر، فمن يراها يعتقد للوهلة الأولى أنها لشخص واحد.

وفى لفتة أيضا توضح شدة الارتباط بوالده، كان قد أعلن محمد محمود عبد العزيز ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفنى، من أمام قبر والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث نشر على حساباته بالسوشيال ميديا صورة تجمعه بخطيبته أمام قبر "الساحر" وصورة أيضاً لدبل الخطوبة.

ويرجع حرص محمد محمود عبد العزيز إعلان خطوبته من أمام قبر والده نظراً لارتباطه الشديد به كما أنه أراد أن يكون والده أول من يكون شاهداً على هذه المناسبة السعيدة، خاصة وأن الساحر كان معه فى خطوبته الأولى من فتاة فرنسية قبل 3 سنوات والتى لم تكتمل، فقرر أن يكون والده معه بـ"روحه" فى خطوبته الجديدة.

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وكان قد كشف الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، عن صورة جديدة مع صورة لوالده الفنان الراحل الساحر ، فى الذكرى الثانية لرحيله، قائلا: "برضه هتصور مع حضرتك وهتجمعنا صور جديدة".