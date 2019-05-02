شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتبنى جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز طفلا من بورتوريكو؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تقدم النجمة العالمية جنيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز، على خطوة تبنى طفل من بورتوريكو بالولايات الأمريكية، وذلك بالرغم من تداول عدة تقارير كاذبة تؤكد أن النجمة الشهيرة أخذت هذه الخطوة، لكن موقع "جوسيب كوب" أكد أن ما يتم تداوله كاذب تمامًا وقصة ملفقة، وذلك بعد تواصل الموقع مع إحدى المقربين من لوبيز.

بدأت الشائعة بنشر موقع "NW" تقريرًا يزعم أن لوبيز وأليكس قررا أن يكون لهما طفل معا لذلك سيتبنيان طفلاً بالرغم أن كل منهما هو والد لطفلين .

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وأشار مصدر للموقع إلى أن جنيفر لوبيز لا تفضل ترك الأمور للصدفة وتدرك أن فى سنها الـ49 قد يستغرق الأمر سنوات من التلقيح الاصطناعى، إضافة إلى أنها تشعر بأنها فى وضع يمكنها مساعدة طفل محتاج وتريد التبنى من بورتوريكو".