شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحتفل بعيد ميلاده برفع الأثقال والذهاب إلى العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة يجعل الأشخاص الاحتفال بأعياد ميلادهم ذكرى لا تنسى، حيث الإعداد الحفلات بعيدًا عن الأنشطة العادية المعتادة والتى تعتبر روتين حياتهم اليومية ولكن الممثل الأمريكى داوين جونسون، المعروف باسم "The Rock"، الذى يبلغ اليوم 47 عامًا اليوم ، تجده فى أخر مكان يمكن للأشخاص الاحتفال فيه حيث صالة الألعاب الرياضية ليذهب بعدها إلى العمل.

النجم الأمريكى، "ذا روك" أو الصخرة، نشر صورته فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" بينما كان يرفع الأوزان مشيرًا أنه يشعر بالامتنان بقيام يديه بالعمل الشاق وتجاوز بعد التحديات حتى النجاح خلال السير فى طريق الحياة.





ونشر صورة أخرى من أمام الطائرة، وعلق قائلاً: "عيد ميلادى يوم عمل.. انتهيت من التمرينات وانتقلت عبر السيارة، وسأصعد إلى الطائرة وأطير إلى موقع عملى، حيث سيكون هناك سيارة آخرى فى انتظارى.. سأقود نفسى للعمل.. أنا غريب لأننى لا أحب الذهاب إلى أى مكان.. وأننى أفعل ذلك بنفسى.. كل ذلك فى يوم عيد ميلادى وفى مكان ما فى هذا الجدول المجنون ، سأتذكر أن أتنفس".

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يحتفل الفنان الشهير ذا روك أو داوين جونسون بعيد ميلاده اليوم، النجم الذى اشتهر فى عالم المصارعة بلقب الصخرة "ذا روك" منذ اللحظة الأولى لدخول الحلبة حتى صار أحد أهم أبطالها الخارقين ويشكل لمنافسيه عقدة كبيرة بطريقة التغلب عليهم واحدًا تلو الآخر سواء على الحلبة أو خارجها بفضل الكاريزما الخاصة به، والتي جعلته لا يجد أي صعوبة فى دخول عالم التمثيل بفضل الجماهيرية الذى حققها فى عالم المصارعة.





واختارته مجلة التايمز الأمريكية ضمن قائمة "أكثر 100 شخص مؤثرين" فى العالم الحالى، وعلق عليها قائلاً: "أشعر بالتواضع والفخر إلى أبعد الحدود، للظهور على غلاف مجلة TIME، لقد كنت محظوظاً على مدار العقود الماضية، لأنى أتمتع بهذه المهنة الناجحة، لكن هذا يرجع فقط إلى الارتباط العميق بينى وبين الجماهير والمعجبين".



