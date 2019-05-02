شكرا لقرائتكم خبر عن "مسافة أمان".. أول دويتو يجمع لينا شماميان مع إياد الريماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "في بيني وبينك طرقات محفورة بالأحلام محكومة بالتأجيل، في بيني وبينك آهات متروكة للأيام تداوي القلب العليل".. بهذه الكلمات فاجأت المطربة السورية ذات الأصول الأرمينية لينا شماميان جمهورها العربى بتعاونها مع الفنان السورى إياد الريماوى فى أول دويتو غنائي يجمعهما سويًا تحت مسمى "مسافة أمان".

شماميان المطربة دمشقية المنشأ أرمينية الجذور، الممتد مشوارها لأكثر من عقد ونصف، حصيلتها أكثر من أربعة ألبومات وعشرات الأغانى، منها ألبومات "هالأسمر اللون" و"شامات" و"لونان"، احتفت مؤخرًا بإطلاق أول كليباتها "أنا سورية" خطفت قلوب محبيها بمشاركتها الغناء مع إياد الذى تولى مهمة الغناء بجانب تلحين وكتابة وتوزيع الأغنية، التى اتخذت تتر مسلسل سورى يجمل نفس الاسم، الذى تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية عن الوضع السورى فى أعقاب الحرب، ويقوم ببطولته عدد من نجوم الدراما السورية، منهم كاريس بشار وسلافة معمار وعبد المنعم عمايري، ومن تأليف إيمان سعيد، وإخراج الليث حجو، وتعقب هذه الأغنية تألق الريماوى مؤخرًا بتقديمه تتر مسلسل "مافيي".

وتقول كلمات الأغنية:

في بيني وبينك مسافة أمان بتخليني حبك متل زمان

بتخليني حبك متل أول متل أول نشيد متل أول صلى

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متل الغنية يلي بضل عيدا من أولا مسافة كلا أسئلة وتفتيش

مسافة فيها منموت ونعيش مسافة من الأحزان بيني وبينك يابلد مسافة أمان

في بيني وبينك طرقات محفورة بالاحلام محكومة بالتأجيل

في بيني وبينك آهات متروكة للأيام تداوي القلب العليل

مع انو المسافة بتحمي من رصاص الحرب بتضلي

بتصيبي بالقلب في بيني وبينك مسافة أمان