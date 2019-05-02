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شارون ستون تتناول الغداء فى كاليفورنيا بالأسود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة هوليود شارون ستون فى شوارع كاليفورنيا مؤخراً، حيث غلب على إطلالتها اللون الأسود التي اختارت الظهور به أثناء ذهابها إلى أحد المطاعم بهدف تناول الغداء في يوم مشمس للغاية.

شارون ستون ظهرت بتلك الإطلالة التي التقطتها عدسات مصوري البابارتزي أثناء مرورها فى الشارع لتظهر بمنتهى الجمال والجاذبية رغم تخطيها الستين من عمرها، حيث احتفلت فى وقت سابق فى شهر مارس الماضى بعيد ميلادها الـ 61.

على جانب آخر ترتبط شارون ستون حالياً بصداقة شاب يصغرها بما يقرب من 20 عام حيث تظهر معه دائماً فى الفترة الأخيرة، وهو  نفس الشخص التي ظهرت فى الآونة الأخيرة بتلك الإطلالة من أجل الذهاب لتناول الغداء معه لأنه كان ينتظرها فى  أحد مطاعم كاليفورنيا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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