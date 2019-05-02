يوسف الشريف وزوجته من برشلونة: "هلا مدريد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الكاتبة والإستايلست إنجى علاء عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور تجمعها وزوجها الفنان يوسف الشريف، من ملعب الكامب نو، بعد مباراة ليفربول وبرشلونة أمس.

وظهرت إنجى علاء وهي تحمل علم ليفربول، وعلقت على الصور:" ‏هارد لك لمحمد صلاح، بس كان ماتش حلو، وهلا مدريد من برشلونة".

يُذكر أن برشلونة تمكن من الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة، ليقترب البارسا من الصعود لنهائي البطولة.