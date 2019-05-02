صورة| علي ربيع يحقق أمنية "أمح" مشجع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان علي ربيع صورة من كواليس تصوير مسلسله "فكرة بمليون جنيه" رفقة كريم عفيفي، و"أمح" أحد أشهر مشجعي النادي الأهلي.

وكتب علي ربيع، عبر حسابه على موقع انستجرام: "الحمد الله ربنا قدرني وعملتلك اللي كان نفسك فيه، انتظروا "أمح الدولي" في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هتولع نار وهتبقي دمار".

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وأضاف علي ربيع: "أحلى مشهد في المسلسل، انتظرونا، رمضان يجمعنا، تحية لجمهور الإسماعيلي الكبير".

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، وصابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبدالعزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وندى عادل، وخالد كمال، ومحمد محمود، وإخراج وائل إحسان.