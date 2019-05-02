أحلام تدعو جمهورها لحضور الحلقة الأخيرة من برنامج "الزمن الجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر برنامج "الزمن الجميل" تدعو به جمهورها في أبو ظبي لحضور الحلقة الأخيرة من البرنامج.

وكتبت أحلام: "من العاصمة أبوظبي، من بلادي الحبيبة الإمارات، من على مسرح أبو ظبي الوطني، ختام برنامج "الزمن الجميل"، غداً في تمام الساعة الـعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة أبو ظبي، يسعدني أن أكون معكم، أحبكم".

برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور.