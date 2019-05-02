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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بأحد أصدقائها الذي وافته المنية.
وكتبت إليسا: "أرقد في سلام يا صديقي، ربما تجد روحك السلام هناك، دائمًا ستظل في قلبي".
وكانت إليسا قد طرحت مؤخرًا، كليب "كرهنى" من ألبوم "إلى كل اللي بيحبونى"، كلمات على المولى، ألحان فضل سليمان، إخراج إنجى الجمال، وحقق أكثر من 3 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ستظل دائمًا في قلبي.. إليسا تنعي صديقها (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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